Disney celebra il Mese della Terra con la campagna ourHOME con National Geographic

Leggi su Cinefilos.it

ilcon laconThe WaltCompany ha annunciato che celebrerà ilcon unaaziendale, insieme a, per ispirare il pubblico ad apprezzare il mondo che ci circonda attraverso il potere dello storytelling.Per tutto ildi aprile, laoffrirà nuovi contenuti, attività digitali ed esperienze, e metterà in luce gli sforzi globali per proteggere, ripristinare ere il mondo naturale, permettendo agli spettatori e ai fan di scoprire tanti altri motivi per amare questo luogo chiamato casa.Latorna dopo il successo del primo anno e fonda le sue radici nella tradizione condivisa dinel raccontare storie che ispirano un legame più profondo con il nostro mondo.