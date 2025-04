Calciomercato.it - DIRETTA Champions League, Bayern Monaco-Inter 0-0: occasione Kane! LIVE

Trasferta in Baviera per i nerazzurri nell’andata dei quarti di finale diSeconda trasferta consecutiva per l’che, dopo il 2-2 in rimonta subito in casa del Parma, farà visita alnella gara di andata dei quarti di finale di. Una sfida complicata per i nerazzurri che inseguono il sogno del triplete essendo una delle poche squadre europee ancora in corsa su tutti i fronti.I: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itAlla vigilia del match, Simone Inzaghi si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo alle critiche ricevute per le sostituzioni contro i Ducali, parlando di quattro cambi obbligati su cinque. Oltre ai lungo degenti Dumfries, Taremi e Zielinski, il tecnico emiliano dovrà fare a meno dello squalificato Asllani e dell’acciaccato Federico Dimarco, ancora alle prese con qualche noia muscolare dopo l’ultimo infortunio accusato in quel di Napoli.