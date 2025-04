Laspunta.it - Dimesso dal Pronto Soccorso, muore poco dopo. Tragedia al Riuniti, la Procura apre una inchiesta

Leggi su Laspunta.it

Un uomo di 58 anni è deceduto ieri pomeriggio poche oreessere statodaldegli Ospedalidi Anzio e Nettuno. Il paziente, residente ad Aprilia, si era recato al nosocomio lamentando forti dolori addominali e senso di spossatezza.un rapido controllo e alcuni esami di base, i medici lo hanno rimandato a casa con una diagnosi di lieve infiammazione gastrica.Secondo quanto riferito dai familiari, l’uomo avrebbe iniziato a sentirsi nuovamente male una volta rientrato a casa, fino a perdere conoscenza. I soccorsi del 118 sono intervenuti tempestivamente, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.Ladi Velletri ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. La salma è stata posta sotto sequestro e sarà disposta l’autopsia per accertare le cause esatte della morte.