Dimenticati e deportati, il campo Unhcr di Agadez è un caso.

A 15 chilometri da, nel cuore del deserto nigerino, esiste unprofughi dell’che da anni raccoglie le vittime della geopolitica dei respingimenti. Non è un rifugio. È un limbo forzato, dove centinaia di persone richiedenti asilo sono abbandonate da quasi un decennio senza una prospettiva di reinsediamento. Donne incinte, bambini, anziani: tutti lasciati in condizioni disumane, senza cibo sufficiente, cure mediche adeguate, né accesso all’istruzione. Questo– sostenuto anche da fondi europei – non protegge. Contiene. Ammassa. Silenzia.Lo denunciano venticinque organizzazioni della società civile internazionale in una lettera aperta inviata all’, all’Ufficio dell’Alto commissario per i diritti umani e ai Relatori speciali delle Nazioni Unite. Il documento chiede che si ponga fine all’intimidazione delle persone rifugiate, alla sospensione punitiva dei voucher alimentari, e che si garantisca il diritto alla protesta e al giusto processo per chi è stato arrestato.