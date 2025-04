Laspunta.it - Dimensionamento scolastico, giù le mani dagli istituti comprensivi di Latina. Lo afferma la Gilda

“Il ricorso contro ilpresentato tardivamente dal Comune diper scongiurare la fusione tra gliDon Milani e Vito Fabiano è apparso più come un’azione improvvisata, organizzata con superficialità“. A dichiararlo è la coordinatrice provinciale delladegli Insegnanti, Patrizia Giovannini, dopo la decisione del Tar del Lazio che ha respinto l’istanza di sospensiva presentata dall’amministrazione comunale contro il piano regionale di riorganizzazione della rete scolastica del Lazio.“A nostro avviso – prosegue Giovannini – gli elementi per presentare un ricorso c’erano tutti: i duenon risultavano sottodimensionati e sono territorialmente distanti. Inoltre, la Don Milani, che con l’accorpamento perde autonomia e denominazione, rappresentava un presidioper due vasti quartieri die, come tale, andava tutelata“.