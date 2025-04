Dimarco si riscalda a parte pre Bayern Inter | ecco il motivo e come sta l’idea di Inzaghi è…

Dimarco, l'esterno nerazzurro si riscalda a parte prima di Bayern Inter, ecco il motivo e come sta, l'idea di mister Simone Inzaghi è di.Federico Dimarco non è riuscito a recuperare completamente dall'affaticamento che lo ha penalizzato nelle ultime partite, questo ha portato Simone Inzaghi a considerare alternative per la fascia sinistra con la scelta finale che è ricaduta su Carlos Augusto. come riportato da Sky Sport a tal riguardo, l'esterno ha effettuato un riscaldamento personalizzato per Bayern Monaco Inter sul manto erboso dello stadio tedesco. Eppure le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti e se ce ne sarà bisogno Simone Inzaghi potrebbe farlo subentrare nel secondo tempo della sfida di Champions League.Bayern MONACO (4-2-3-1): 40 Urbig; 44 Stanisic, 15 Dier, 3 Kim; 27 Laimer, 8 Goretzka, 6 Kimmich, 22 Guerreiro; 17 Olise, 9 Kane, 10 Sané.

