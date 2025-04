Dimarco Inter l’esterno non partirà titolare contro il Bayern Monaco | il nome del sostituto e le ultime scelte di Inzaghi

Dimarco Inter, l'ex Verona non partirà titolare nell'importante match di Champions League contro il Bayern Monaco: ecco il nome del sostitutoAdesso è ufficiale. Federico Dimarco non sarà titolare nella sfida dell'Inter contro il Bayern Monaco, match cruciale per i quarti di finale di Champions League. La decisione di Simone Inzaghi di escludere l'esterno dalla formazione iniziale è legata alle sue recenti condizioni fisiche, che hanno sollevato preoccupazioni tra i tifosi e nello staff tecnico.Secondo quanto riportato da Pasquale Guarro sul suo profilo X, Secondo le ultime informazioni, Dimarco ha svolto un allenamento differenziato e non è riuscito a recuperare completamente dall'affaticamento che lo ha penalizzato nelle ultime partite. Questo ha portato l'allenatore a considerare alternative per la fascia sinistra, e il nome che emerge con maggiore insistenza come sostituto è quello di Carlos Augusto, attualmente in grande forma e pronto a prendere il suo posto in campo.

