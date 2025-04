Dieci anni di Scuola Sicura | la sindaca Anna Petta celebra un progetto che guarda al futuro

È statoto ieri il decennale di “”, ildedicato alla formazione dei più giovani in materia di prevenzione e sicurezza, con il convegno “La Protezione Civile vista dai piccoli”. Tra i protagonisti dell’iniziativa, lache, in un post FB sulla sua pagina ufficiale, ha ricordato con emozione il percorso intrapreso sin dalla nascita del programma, prima come assessore alla Protezione Civile e vice, e oggi alla guida dell’amministrazione comunale.«non è solo un programma educativo – ha dichiarato lanel post FB – ma un vero e proprio investimento sul. Formare i giovani significa costruire una comunità più forte e».L’iniziativa, che ha coinvolto migliaia di studenti nel corso degli, si fonda sulla collaborazione tra istituzioni scolastiche, famiglie e volontari della Protezione Civile, la cui presenza nelle aule ha giocato un ruolo cruciale nel sensibilizzare i più piccoli sul valore della prevenzione e della sicurezza.

