Dichiarazione dei redditi i cinque errori più comuni da non fare

Dichiarazione dei redditi precompilata nell’area dedicata del proprio sito web. I contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre per presentare la Dichiarazione, sia nella versione precompilata che in quella ordinaria. Quando si tratta di fare la Dichiarazione dei redditi, codici, numeri e diciture devono essere riportate nel Modello 730 con la massima attenzione. Incappare in uno sbaglio è molto facile e poi c’è da rimediare (magari pagando una sanzione). Ecco i cinque errori più comuni da non fare nella Dichiarazione dei redditi.Buttare o perdere fatture e scontriniModello 730 (Imagoeconomico).Quello di tenere in ordine e conservare scontrini e fatture – necessari per le detrazioni fiscali – è un lavoro lungo un anno, che a tanti risulta impossibile. Lettera43.it - Dichiarazione dei redditi, i cinque errori più comuni da non fare Leggi su Lettera43.it A partire dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione ladeiprecompilata nell’area dedicata del proprio sito web. I contribuenti avranno tempo fino al 30 settembre per presentare la, sia nella versione precompilata che in quella ordinaria. Quando si tratta diladei, codici, numeri e diciture devono essere riportate nel Modello 730 con la massima attenzione. Incappare in uno sbaglio è molto facile e poi c’è da rimediare (magari pagando una sanzione). Ecco ipiùda nonnelladei.Buttare o perdere fatture e scontriniModello 730 (Imagoeconomico).Quello di tenere in ordine e conservare scontrini e fatture – necessari per le detrazioni fiscali – è un lavoro lungo un anno, che a tanti risulta impossibile.

