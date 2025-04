Diamanti rarissimi per un valore di 100 milioni di dollari | la mostra ad Abu Dhabi

Diamanti rari del valore di 100 milioni di dollari in un centro espositivo di Abu Dhabi. Tra i gioielli esposti c’è il Mediterranean Blue da 10,03 carati, considerato uno dei Diamanti blu più importanti mai scoperti. Lapresse.it - Diamanti rarissimi per un valore di 100 milioni di dollari: la mostra ad Abu Dhabi Leggi su Lapresse.it La casa d’aste Sotheby’s ha presentato una serie dirari deldi 100diin un centro espositivo di Abu. Tra i gioielli esposti c’è il Mediterranean Blue da 10,03 carati, considerato uno deiblu più importanti mai scoperti.

