Di Napoli si espone | Inter favorita per lo scudetto La più forte!

Napoli ha indicato il suo punto di vista in merito alla corsa scudetto, facendo riferimento all'Inter come squadra favorita per la vittoria della Serie A.IL PUNTO – L'Inter è momentaneamente in testa alla classifica della Serie A, a sette giornate dal termine, con 3 punti di vantaggio sul Napoli. I nerazzurri ospiteranno il Cagliari, nel prossimo turno di Campionato, mentre la squadra partenopea troverà sul proprio cammino l'Empoli con l'obiettivo di tornare al successo dopo il pareggio esterno contro il Bologna. Entrambe le compagini sono consapevoli di quanto non sia scontato il successo finale, considerando che le proprie avversarie sono parte integrante della lotta per la salvezza. E, come dimostrato dalle precedenti giornate di Campionato, è più che mai opportuno evitare di definire come già assodati i tre punti in partite del genere.

