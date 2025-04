Napolipiu.com - Di Maria, clamoroso retroscena sull’addio: “Obbligato dalla moglie” | Ha condizionato la sua carriera

Leggi su Napolipiu.com

Di: “” Hala sua">Diinaspettato sul suo addio: scelta imposta. La vita privata ha influenzato la.Angel Diè stato una delle grandi stelle approdate alla Juventus nell’estate del 2022. Un colpo da maestro per i bianconeri, che si assicuravano l’esperienza e il talento di un fuoriclasse assoluto, reduce da stagioni ad altissimo livello con il PSG e, prima ancora, con Real Madrid e Manchester United.In maglia bianconera, il Fideo ha alternato momenti di pura classe a pause forzate dovute a qualche acciacco fisico e a un’inevitabile fase di ambientamento.Ma quando era in forma, bastava un tocco per accendere la partita. Su tutti, resta nella memoria il tris calato in Europa League contro il Nantes: un capolavoro tecnico ed emotivo.