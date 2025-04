Ilrestodelcarlino.it - Dg Service di Sant'Ilario, licenziati tutti i dipendenti

d'Enza (Reggio Emilia), 8 aprile 2025 - Si sono rivolti alla Cgil di Reggio alcuni dei lavoratori della DGdi Calerno, ditta che operava nel settore del noleggio furgoni, piattaforme ed escavatori che occupava fino al 2024 circa 25, e che dal 31 marzo scorso, a seguito delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’ex amministratore unico, ha portato al licenziamento dei 15rimasti in forza e si muove ora verso il fallimento. “La DGnon era un'azienda sindacalizzata e non aveva delegati – sottolinea la Filcams – pertanto, sollecitati dagli stessi lavoratori oggi, abbiamo ricostruito con loro la situazione, naturalmente per la parte di nostra competenza”. “Lasciamo che la Guardia di finanza e la Procura della Repubblica svolgano il loro lavoro, noi facciamo il nostro.