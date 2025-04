Deve scontare oltre sei anni di carcere per reati commessi nel 2017 | arrestato

arrestato un uomo di 49 anni in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso lo scorso 3 aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato.Il 49enne Deve scontare una pena di sei anni e sei mesi di reclusione. Pisatoday.it - Deve scontare oltre sei anni di carcere per reati commessi nel 2017: arrestato Leggi su Pisatoday.it Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Lari hannoun uomo di 49in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso lo scorso 3 aprile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato.Il 49enneuna pena di seie sei mesi di reclusione.

