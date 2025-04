Detroit cede in casa a Sacramento solo 2 punti per Fontecchio

casalinga per Detroit nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet della Little Caesars Arena, di fronte a oltre 19mila spettatori, i Pistons si arrendono ai Sacramento Kings, vinc Ilgiornaleditalia.it - Detroit cede in casa a Sacramento, solo 2 punti per Fontecchio Leggi su Ilgiornaleditalia.it I Pistons sconfitti 127-117 dai Kings, l'azzurro in campo per un totale di 9 minuti ROMA - Sconfittalinga pernella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet della Little Caesars Arena, di fronte a oltre 19mila spettatori, i Pistons si arrendono aiKings, vinc

Detroit cede in casa a Sacramento, solo 2 punti per Fontecchio. Giorno: 8 Aprile 2025. OMC Med Energy, Ravenna per tre giorni capitale italiana dell’energia. Detroit cade contro Indiana, 6 punti siglati da Fontecchio. Torino e Detroit, le gemelle. Quei legami tra le Motor City. Elkann e Tavares, vertice negli USA: Stellantis vende Chrysler? "Datela ai lavoratori". Ne parlano su altre fonti

Detroit cede in casa a Sacramento, solo 2 punti per Fontecchio - ROMA (ITALPRESS) – Sconfitta casalinga per Detroit nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet della Little Caesars Arena, di fronte a oltre 19mila spettatori, i Pistons si arrendo ... (msn.com)