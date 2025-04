Anteprima24.it - Detenuto aggredito brutalmente in carcere: è in fin di vita

Tempo di lettura: < 1 minutoUnè statoall’interno deldi Bellizzi Irpino, ad Avellino, e attualmente versa in gravissime condizioni. La violenta colluttazione è avvenuta nel pomeriggio di ieri e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato ricoverato in codice rosso.I medici gli hanno riscontrato un grave trauma cranico e lo tengono ora sotto stretta osservazione. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto, ma le indagini sono in corso e le forze dell’ordine, mantenendo il massimo riserbo, stanno lavorando per ricostruire i fatti e identificare gli aggressori coinvolti nell’episodio.La vicenda ha scosso l’intero istituto penitenziario e riacceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza all’interno delle carceri.