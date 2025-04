Detenuto aggredisce due agenti | era stato allontanato dal carcere di Salerno

Ennesima aggressione ai danni di un agente nel carcere di Ariano Irpino. Lo riferisce il consigliere nazionale di Osapp, Emilio Fattorello. L'episodio si è verificato nella mattinata di oggi nell'ufficio matricola ed ha avuto come protagonista un Detenuto trasferito da Salerno nel carcere irpino.

