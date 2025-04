Sport.quotidiano.net - Derby Modena-Sassuolo: Sfida Cruciale per la Serie A e il Futuro del Modena

Avrebbe potuto essere ildel ’brivido’. Quello del, in particolar modo, vicino all’ipotesi di presentarsi sabato sera al Braglia con ilpronto a festeggiare laA nello stadio canarino e immischiato in una fangosa lotta per evitare un posto nei playout. Per quest’ultimo dettaglio, grande merito alla squadra di Mandelli perché nemmeno il più ottimistra tra gli ottimisti avrebbe pronosticato i 6 punti con Catanzaro e Pisa. Gare che non solo hanno allontanato l’inferno nel quale stanno navigando ben altre compagini blasonate ma che hanno, al contrario, alimentato un piccolo sogno. Ecco, piccolo. Non esageriamo altrimenti le aspettative si alzano e non sempre ilè riuscito a rispettarle in passato quindi, sottovoce, prendiamo atto della classifica e limitiamoci a dire che i gialli sono lì.