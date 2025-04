Deposito Eni a Calenzano indagini anche sullo scarico non autorizzato di acque reflue in un fosso

Leggi su Corrieretoscano.it

– Nuovi reati contestati all’Eni dopo l’esplosione neldi via Erbosa adello scorso 9 dicembre. Sulla base degli esiti di una consulenza tecnica e di ulteriori accertamenti espletati la procura di Prato, con l’informazione di garanzia e decreto di perquisizione, ispezione e sequestro, ha contestato agli appartenenti alla società Eni spa un ulteriore reato, consistito nell’aver provveduto ad aprire o, comunque, consentito che venissero effettuati nuovi scarichi diindustriali nelTomerello, senza l’autorizzazione unica ambientale prescritta (Aua), che avrebbe dovuto essere rilasciata dalla Città Metropolitana di Firenze, mediante l’impiego di un bypass che mette in comunicazione la vasca di fine trattamento del ciclo con il.L’azienda avrebbe permesso, secondo l’accusa, in particolare, lodiche hanno determinato una concentrazione di idrocarburi totali nelin questione maggiore del limiteallostesso (limite corrispondente a 1 milligrammo per litro per la normativa nazionale e 0,5 milligrammi per litro per la prescrizione).