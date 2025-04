Anteprima24.it - Denso, salta l’accordo: rottura tra le sigle sindacali

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl verbale dei licenziamenti incentivati è stato il motivo della nuovasindacale, consumatasi nel pomeriggio di ieri all’Unione Industriale di Avellino. Uilm e Fiom hanno sottoscritto (senza garanzie) e si sono isolati.La maggioranza sindacale dellarappresentata da Fim-Fismic e Uglm invece ha bloccato tutto, in attesa di chiarimenti con la Direzione Nazionale. C’è una minoranza rumorosa e contraddittoria che sta perseguendo inuna battaglia personale destinata alla sconfitta.Altieri si contraddice nel tentativo di far rientrare il licenziamento del suo RSU portando in Parlamento la questione (Interrogazione Parlamentare) e nel frattempo commette un errore madornale sostituendo il delegato, prima della sentenza del Tribunale, precludendogli così ogni possibilità di ritorno da RSU.