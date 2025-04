Spazionapoli.it - Delusione Napoli a Bologna, la reazione di Conte è incredibile: è successo al Dall’Ara

Leggi su Spazionapoli.it

Ilnon va oltre il pari contro ilal. Gli azzurri non hanno approfittato del passo falso dell’Inter. La 31esima giornata di Serie A si è conclusa con il match trache è terminato sul punteggio di 1-1. Si tratta di un punto che non fa male a nessuno, vista la corsa dei padroni di casa verso la Champions e quella degli azzurri verso lo Scudetto. In realtà, però, tra le file partenopee c’è un po’ di rammarico per quanto accaduto in questo weekend. La frenata dell’Inter a Parma è stata del tutto inaspettata, motivo per il quale una vittoria alavrebbe diminuito ancor più il gap in vetta.arrabbiato in tribuna: laal pareggio in trasfertaAntonioha portato ail proprio DNA. Quest’ultimo, è in parte rappresentato dalla voglia insaziabile di successi, anche quando tutto sembra più difficile del previsto.