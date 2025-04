Ilfattoquotidiano.it - Dell’Utri all’evento con Renzi e Feltri: “Dal cancro vero sto guarendo, quello giudiziario ce l’ho ancora addosso”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

C’era anche Marcelloche si è tenuto alla libreria Mondadori Duomo a Milano in cui Matteoe Vittoriohanno presentato i loro libri, rispettivamente L’influencer e Il latino lingua immortale. A margine dell’eventosi è intrattenuto per due battute con i giornalisti: “è il migliore di tutti. Berlusconi lo stimava tantissimo. A un certo puntomi disse ‘Io ho Italia Viva, Berlusconi Forza Italia, digli che facciamo Forza Italia Viva’. Ma Berlusconi ha detto che non si può fare”.L’ex senatore ha svelato la dedica scritta dasul libro: “Sei mitico Marcello”. Poi ha escluso l’ipotesi di una discesa in campo politico dei figli di Berlusconi: “Marina e Piersilvio? Secondo me non lo faranno”.ha poi risposto a una domanda sulle sue vicende giudiziarie: “Ora sto curando il