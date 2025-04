Ultimouomo.com - Della Sampdoria non è rimasto quasi niente: storia di una crisi

Leggi su Ultimouomo.com

Alla fine dell’agosto 2019, Gianluca Vialli si presentava a Genova come uomo-immagine di una cordata composta dagli imprenditori Jamie Dinan e Alex Knaster, proprietari rispettivamente dei fondi d’investimento York Capital e Pamplona Capital. Sul tavolo c’era un’offerta da 65 milioni per rilevare lada Massimo Ferrero, mai amato dal pubblico blucerchiato, e un investimento complessivo da 120 milioni per ristrutturare la società. La trattativa sembrava in discesa: Ferrero, in condizioni economiche non solidissime, pareva destinato a vendere, i tifosi volevano un cambio, e la cessione era caldeggiata anche dalla famiglia Garrone, socia di minoranza del club.All’inizio di ottobre, però, il cosiddetto “gruppo Vialli” comunicava il suo ritiro dall’operazione: Dinan e Knaster erano arrivati a mettere sul piatto 102 milioni per l’acquisizione, ma Ferrero ne chiedeva 140, una cifra fuori scala per ciò che era la Samp in quel momento.