Delitto Garlasco, le novità degli ultimi giorni sul Dna mi sconcertano

di Maria Angioni Sul caso dell’omicidio commesso ail 13 agosto del 2007, quando venne brutalmente uccisa Chiara Poggi, una giovane di 26 anni laureata in Economia, reato per il quale venne riconosciuto colpevole il suo fidanzato Alberto Stasi, si è scritto e si è detto tanto. Sulle attività tecniche e sulle valutazioni giuridicheinquirenti si può lecitamente commentare, si possono avanzare critiche, si possono prospettare valutazioni differenti. Tutto ciò rientra nella norma e nelle dinamiche fisiologiche della cronaca giudiziaria.Sconcerta tuttavia quanto stiamo apprendendo dalle notizie sui media in questimesi e, sul profilo di Dna che era stato rinvenuto all’interno delle unghie della vittima nelle immediatezze del, che solo ora è stato comparato con quello di una persona diversa da Stasi, Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara che già in passato era stato iscritto nel registroindagati.