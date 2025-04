Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco: tempi lunghi per l'incidente probatorio. I risultati? Almeno fra due mesi

(Pavia), 8 aprile 2025 – Per gli esiti si dovrà attenderedue. Si preannunciano infattiper gli accertamenti chiesti dalla Procura nell'disposto dal Gip Daniela Garlaschelli nel procedimento a carico di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi ail 13 agosto 2007. "Gli accertamenti tecnici - scrive il gip nell'ordinanza a proposito dei presupposti per l'ammissione della perizia in- appaiono rilevanti per la possibile futura decisione dibattimentale e, se disposti nel corso del dibattimento, attesa la particolare complessità della vicenda oggetto del presente procedimento, potrebbero determinare una sospensione superiore a sessanta giorni". In aula Nell'udienza fissata per domani, mercoledì 9 aprile, ci sarà il formale conferimento dell'incarico al perito Emiliano Giardina, nominato dal gip, e come previsto per la modalità dell', potranno essere nominati consulenti dalle parti interessate al procedimento.