Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, due udienze allo specchio: i destini incrociati di Alberto Stasi e Andrea Sempio

(Pavia) – Duein un solo giorno, a 17 anni e quasi 8 mesi dal femminicidio di Chiara Poggi ail 13 agosto 2007. Ma una senza il coinvolgimento della famiglia della vittima. Domani, mercoledì 9 aprile, è infatti il giorno dell’udienza davanti al Gip di Pavia per il conferimento dell’incarico e la formulazione del quesito al perito Emiliano Giardina, per le nuove analisi genetiche nell’incidente probatorio chiesto dalla Procura per il procedimento nei confronti dell’indagato, difeso dagli avvocati Angela Taccia e Massimo Lovati, con il coinvolgimento, e la possibilità di nomina di periti di parte, dei “prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato”, assistiti dall’avvocato Gian Luigi Tizzoni per la madre e il padre insieme al collega Francesco Compagna per il fratello, e di, difeso dai legali Giada Bocellari e Antonio De Rensis, già condannato in via definitiva a 16 anni per il medesimo, ma ritenuto dal Gip “persona interessata all’assunzione della prova”.