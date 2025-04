Decreto Scuola Presidente fermi questo disastro | migliaia di insegnanti precari scrivono a Mattarella

Decreto Scuola non piace agli insegnanti. All’indomani della pubblicazione del nuovo dl in Gazzetta Ufficiale, i docenti precari si rivolgono direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con un appello carico di preoccupazione. «Presidente, siamo maestri, professori, educatori. E oggi le scriviamo perché temiamo per il futuro della Scuola e l’approvazione del Decreto». Nella lettera, i docenti chiedono un intervento diretto del Quirinale, un gesto di «moral suasion» affinché governo e parlamento affrontino con urgenza la questione della stabilizzazione del personale precario. «La situazione è insostenibile», denunciano. Il vero costo, spiegano, lo pagano gli studenti: programmi interrotti, volti che cambiano, continuità didattica compromessa. Una girandola di supplenti, contratti a termine e trasferimenti che rendono impossibile costruire un percorso educativo stabile e di qualità. Leggi su Open.online Ilnon piace agli. All’indomani della pubblicazione del nuovo dl in Gazzetta Ufficiale, i docentisi rivolgono direttamente aldella Repubblica, Sergio, con un appello carico di preoccupazione. «, siamo maestri, professori, educatori. E oggi le scriviamo perché temiamo per il futuro dellae l’approvazione del». Nella lettera, i docenti chiedono un intervento diretto del Quirinale, un gesto di «moral suasion» affinché governo e parlamento affrontino con urgenza la questione della stabilizzazione del personaleo. «La situazione è insostenibile», denunciano. Il vero costo, spiegano, lo pagano gli studenti: programmi interrotti, volti che cambiano, continuità didattica compromessa. Una girandola di supplenti, contratti a termine e trasferimenti che rendono impossibile costruire un percorso educativo stabile e di qualità.

