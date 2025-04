Decreto Scuola 2025 in Gazzetta Ufficiale ecco cosa cambia per le immissioni in ruolo dei docenti

2025, il Decreto Scuola introduce numerose novità per le assunzioni dei docenti tramite le graduatorie dei concorsi. ferma restando la tradizionale suddivisione al 50% dei ruoli tra GaE (graduatorie ad esaurimento) e graduatorie dei concorsi, con trasferimento dei posti alla graduatoria parallela se una è esaurita, come nel caso ormai di tante GaE per la Scuola secondaria. L'articolo Decreto Scuola 2025 in Gazzetta Ufficiale, ecco cosa cambia per le immissioni in ruolo dei docenti . Leggi su Orizzontescuola.it In vigore da oggi 8 aprile, ilintroduce numerose novità per le assunzioni deitramite le graduatorie dei concorsi. ferma restando la tradizionale suddivisione al 50% dei ruoli tra GaE (graduatorie ad esaurimento) e graduatorie dei concorsi, con trasferimento dei posti alla graduatoria parallela se una è esaurita, come nel caso ormai di tante GaE per lasecondaria. L'articoloinper leindei

