Quotidiano.net - De Simone ultimo visionario. Addio al maestro della “Gatta Cenerentola“. L’avanguardia di Napoli

Leggi su Quotidiano.net

Un, un genio dell’innovazione, ma anche un musicologo legato alla cultura pop che distillava in avanguardia folgorante. Se ne è andato per una polmonite, Roberto De, 91 anni,grande sacerdote di una tradizione che seppe trasformare in mito imperfetto e rito collettivo. Una lunghissima stagione vissuta nelle stanze di via Foria a, sacrario di memorie e laboratorio di creazioni, dove il genio del compositore, regista, etnomusicologo e scrittore ha continuato fino all’a spremere il succo amaro e doratosua originale napoletanità. I funerali, domani al Duomo, saranno un congedo solenne da quella città che lo ha amato e odiato, venerato e avversato perché Roberto non fu mai un personaggio rassicurante, anzi fu spesso urticante e inviso all’establishment politico-culturale napoletano, da Eduardo a Ghirelli, da La Capria atano.