De Niro Palma d'Oro:: "Cannes è come casa"

Il leggendario Robert De(81 anni) riceverà unaonoraria alla carriera, alla cerimonia di apertura del 78° Festival di(il 13 maggio), 14 anni dopo aver presieduto la giuria del concorso. Il giorno dopo incontrerà alla Debussy i partecipanti per una masterclass. "Ètornare a", ha affermato De. Il legame con il festival è stato continuo per l’attore: sin dall’anno magico, il 1976, in cui Taxi Driver di Martin Scorsese (con Deprotagonista) vinse la