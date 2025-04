Anteprima24.it - De Luca: “Intitoleremo la sala del Conservatorio a Roberto De Simone”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Una figura straordinaria, sicuramente emblema della cultura musicale napoletana, italiana. Alcune produzioni hanno segnato la storia della musica nel nostro paese”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo Denella camera ardente diDeal San Carlo. “Non credo – ha aggiunto De– che abbia avuto la valorizzazione piena che probabilmente meritava. Come studioso oltre che come grande artista, creatore di musica, oltre che scopritore, valorizzatore di una grande tradizione musicale. Lo ricorderemo, avremo modo di non far cadere nel dimenticatoio questa figura straordinaria. Dovremmo cominciare a brevissimo i lavori di ristrutturazione delSan Pietro a Maiella, dove si è diplomato. Mi piacerebbe intitolare una delle rappresentative proprio aDeche ha rappresentato un riferimento per la cultura musicale e teatrale del nostro paese”.