Inter-news.it - De Grandis: «L’Inter di Inzaghi la più bella degli ultimi vent’anni. L’unico rischio…»

Simonealza la voce contro la stampa dopo le critiche ricevute in seguito alle scelte del secondo tempo di Parma-Inter. Sulla gestione del tecnico nerazzurro si pronuncia il giornalista Stefano De.METODO SCIENTIFICO – Stefano De, ospite dello studio di Sky Sport, dichiara: «Il fatto che Simoneabbia voluto puntualizzare che quelli effettuati in Parma-Inter erano cambi forzati mette in evidenza il fatto che lui si sia reso conto che non hanno funzionato. Il dubbio è che il suo sia un modo di lavorare scientifico. Mentre sceglie una formazione pensa già alla partita successiva e ci può stare».La gestione die le polemiche dopo Parma-Inter: l’opinione del giornalista De– Stefano Decontestualizza e spiega il modus operandi di, sul quale dichiara: «Io dico che è un tipo di logica di questo genere portaad essere protagonista in tre competizioni.