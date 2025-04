DaziUe | bazooka sul tavolo ma negoziamo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.10 "Ilè ancora sulma speriamo di non doverlo usare. Agli Usa diciamo che vogliamo parlare". Così un portavoce della Commissione europea sullo strumento anti-coercizione economica che darebbe all'Ue un ampio ventaglio di misure in risposta ai dazi di Trump. Bruxelles illustrerà agli Stati membri la possibile risposta sui "dazi reciproci" la prossima settimana. I controdazi Ue, secondo una bozza del documento domani al voto dei Ventisette, scatterà in tre fasi: il 15 aprile, 16 maggio e il primo dicembre.