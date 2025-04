Dazi Usa sindacati e categorie alla Regione Toscana | Subito incentivi e meno burocrazia

incentivi per le imprese del territorio, aprirsi a nuovi mercati e semplificare la burocrazia. È la sintesi delle richieste arrivate da sindacati e associazioni di categoria, convocate oggi con urgenza dalla Regione Toscana per fare il punto sull’impatto dei Dazi imposti dagli Stati Uniti. Un vertice straordinario, quello tenuto questa mattina a Firenze, che ha visto seduti allo stesso tavolo rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali, uniti dalla preoccupazione per le conseguenze sul tessuto economico locale. “Un problema che rischia di essere devastante per la nostra economia”, ha detto senza mezzi termini Rossano Rossi, segretario generale della Cgil Toscana. “Accogliamo con favore la prontezza con cui la Regione ha risposto, oggi è stata l’occasione per avviare una riflessione operativa, anche se molti strumenti vanno attivati a livello nazionale. Lanazione.it - Dazi Usa, sindacati e categorie alla Regione Toscana: “Subito incentivi e meno burocrazia” Leggi su Lanazione.it Firenze, 8 aprile 2025 – Rilanciare la domanda interna, investire in infrastrutture, prevedereper le imprese del territorio, aprirsi a nuovi mercati e semplificare la. È la sintesi delle richieste arrivate dae associazioni di categoria, convocate oggi con urgenza dper fare il punto sull’impatto deiimposti dagli Stati Uniti. Un vertice straordinario, quello tenuto questa mattina a Firenze, che ha visto seduti allo stesso tavolo rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali, uniti dpreoccupazione per le conseguenze sul tessuto economico locale. “Un problema che rischia di essere devastante per la nostra economia”, ha detto senza mezzi termini Rossano Rossi, segretario generale della Cgil. “Accogliamo con favore la prontezza con cui laha risposto, oggi è stata l’occasione per avviare una riflessione operativa, anche se molti strumenti vanno attivati a livello nazionale.

