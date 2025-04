Dazi Usa Piazza Affari rimbalza in avvio | Borse europee positive in apertura

Dazi Usa, Piazza Affari con le Borse europee tentano il recupero. apertura in progresso per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib avvia gli scambi rimbalzando a 33.253 punti, con un rialzo dell'1,22%. A guidare il Ftse Mib è Unipol, che guadagna il 3,46% attestandosi a 12,84 euro per .

