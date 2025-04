Dazi Usa le Borse tentano il rimbalzo | Wall Street apre in positivo e fa salire anche i listini europei

Leggi su Open.online

Dopo tre giorni di crollo e migliaia di miliardi bruciati, letornano a respirare. Oggi, martedì 8 aprile,ha aperto in ripresa, con il Dow Jones che avanza del 3,59%, il Nasdaq del 3,72% e l’S&P 500 del 3,36%. Che l’umore dei mercati fosse cambiato lo si era intuito già dalla scorsa notte, grazie alla risalita deiasiatici. Sulla scorta delle notizie dei negoziati Usa col Giappone sui, Tokyo è balzata di oltre il 6%. Ancora sotto pressione invece Taiwan (-4,02%), per l’elevata esposizione nel settore tecnologico, più incerto l’andamento a Hong Kong (-0,03%), Shanghai (+1,1%), Mumbai (+0,89%) e Singapore (-1,44%).LeeuropeeIn Europa lehanno aperto in, e mantengono la rotta fino all’ora di pranzo. Intorno alle 15.30, l’avvio in rialzo difa cresceredel Vecchio Continente, che guadagnano oltre il 3% e cercano di recuperare i soldi persi negli ultimi giorni.