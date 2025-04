Dazi Usa le Borse mondiali tentano il rimbalzo | vola Tokyo bene Milano Parigi e Francoforte

Leggi su Open.online

Dopo tre giorni di crollo e migliaia di miliardi bruciati, oggi martedì 8 aprile letornano a respirare. A guidare ilsin dalla notte sono stati i listini asiatici, conbalzata di oltre il 6% sulla scorta delle notizie dei negoziati Usa col Giappone sui. Ancora sotto pressione invece Taiwan (-4,02%), per l’elevata esposizione nel settore tecnologico, più incerto l’andamento a Hong Kong (-0,03%), Shanghai (+1,1%), Mumbai (+0,89%) e Singapore (-1,44%). In Europa lehanno aperto in positivo, e a fine mattinata tengono la rotta. Alle 12si assesta attorno al +1%,sul +1,35% esul +1,6%. Oltre che sul dialogo possibile sui, gli investitori scommettono anche su un possibile taglio dei tassi da parte della Bce, mossa che potrebbe arginare l’effetto domino della guerra suiscatenata da Donald Trump.