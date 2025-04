Dazi Usa le Borse europee rimbalzano | Milano chiude a +244% Banche e assicurazioni spingono gli indici al rialzo

Dopo tre giorni di crollo e migliaia di miliardi bruciati, le. Oggi, martedì 8 aprile,ha chiuso con un +2,44% e l’indice Ftse Mib che si è riportato a 33.657 punti. A trascinare la ripresa sono soprattutto i titoli della difesa (Leonardo +7,4%) e delle(Unipol +7,2%). Scivola Eni, in calo dell’1,28%. Chiusura inanche per le altre: Londra +2,7%, Parigi +2,5%, Francoforte +2,48%. Tra i migliori del listino ci sono ancora una volta: Santander +6,5%, Commerzbank +6,27%, Fineco +5,2%.Rimbalza anche Wall StreetA rimbalzare è anche Wall Street, che ha aperto in ripresa, con il Dow Jones che avanza del 3,59%, il Nasdaq del 3,72% e l’S&P 500 del 3,36%. Che l’umore dei mercati fosse cambiato lo si era intuito già dalla scorsa notte, grazie alla risalita dei listini asiatici.

