Dazi Usa, la Regione incontra le categorie e invita a "reagire subito".

FIRENZE – Un confronto per, con gli strumenti che può avere laToscana, aiimposti dagli Stati Uniti sui prodotti italiani. “Aprirsi al mondo, essere Europa e stare uniti”. Così la Toscana reagisce aidi Trump. Lo ha affermato oggi (8 aprile) Eugenio Giani che ha presieduto, con accanto l’assessore all’economia Leonardo Marras e il direttore generale dellaPaolo Pantuliano il tavolo con le associazioni di categoria, convocato proprio per affrontare la questione dell’impatto deisull’economia toscana. Un tavolo che il presidente intende fare diventare permanente, con cadenza quindicinale, proprio per creare sinergie e impegni comuni“Non possiamo permetterci di restare immobili – ha aggiunto Giani – . Iimposti da Donald Trump stanno mettendo in ginocchio l’economia globale, colpendo duramente anche le nostre imprese.