Dazi Usa i mercati fibrillano | crollano le Borse di Singapore e Indonesia rimbalzo Tokyo Indici in rialzo per quelle europee Milano compresa

Borse europee reagiscono alla giornata difficile di ieri, sulla scia dei Dazi Usa e avviano tutte con Indici in deciso rialzo. Parigi, la migliore, sale a quota +1,86%, seguita da Francoforte (+1,40%) e Londra (+1,05%). Sul fronte asiatico, almeno Tokyo ha chiuso in forte rialzo, recuperando quasi del tutto le perdite accumulate nella giornata di ieri: l’indice Nikkei è balzato a quota +6,01%. Più incerta Wall Street, invece, che ieri ha chiuso con l’indice Dow Jones in calo dello 0,91% e il Nasdaq in crescita dello 0,10%. Apertura in progresso per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi rimbalzando a 33.253 punti, con un rialzo dell’1,22%.L’offensiva sui Dazi scatenata da Washington innesca un altalenante andamento delle Borse che poi, dopo l’equivoco rimbalzato da oltreoceano di una supposta tregua sulla necessità della «medicina» dei Dazi «per sistemare le cose», ieri hanno aperto malissimo. Secoloditalia.it - Dazi Usa, i mercati fibrillano: crollano le Borse di Singapore e Indonesia, rimbalzo Tokyo. Indici in rialzo per quelle europee, Milano compresa Leggi su Secoloditalia.it Segnali di ripresa: lereagiscono alla giornata difficile di ieri, sulla scia deiUsa e avviano tutte conin deciso. Parigi, la migliore, sale a quota +1,86%, seguita da Francoforte (+1,40%) e Londra (+1,05%). Sul fronte asiatico, almenoha chiuso in forte, recuperando quasi del tutto le perdite accumulate nella giornata di ieri: l’indice Nikkei è balzato a quota +6,01%. Più incerta Wall Street, invece, che ieri ha chiuso con l’indice Dow Jones in calo dello 0,91% e il Nasdaq in crescita dello 0,10%. Apertura in progresso per la Borsa di: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi rimbalzando a 33.253 punti, con undell’1,22%.L’offensiva suiscatenata da Washington innesca un altalenante andamento delleche poi, dopo l’equivoco rimbalzato da oltreoceano di una supposta tregua sulla necessità della «medicina» dei«per sistemare le cose», ieri hanno aperto malissimo.

