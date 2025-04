Dazi USA entrano in vigore quali prodotti aumenteranno per Italia e Europa e chi sarà più colpito

I nuoviimposti dagli Stati Uniti sull'importazione dieuropei rischiano di danneggiare gravemente l'economiana ed europea, con impatti significativi su settori come quello dell'acciaio e dell'alluminio ma anche agroalimentare, moda e automotive. Il governono vede tuttavia in parte questa situazione come un'opportunità per riequilibrare le regole del commercio globale.

I dazi Usa del 10% entrano in vigore: Paesi europei in allerta.

Starmer e Macron: «Guerra commerciale non giova a nessuno». Musk: spero zero dazi in futuro. Media: «Segretario al Tesoro Bessent valuta dimissioni».

Entrano in vigore i dazi Usa aggiuntivi al 10%, anche contro l'Italia: cosa sono e quali merci colpiscono.

Dazi, ultime notizie di oggi, in diretta | Trump: «Resistete non sarà facile ma vinceremo». Panico per il crollo dei mercati: il segretario al Tesoro Usa Bessent pensa all'addio.

Entrano in vigore i dazi USA, la shipping industry vacilla sui mercati finanziari?.

Ue: entro mercoledì la risposta ai dazi Usa.