Dazi Usa e l’ipotesi di dirottare 10 miliardi del Pnrr a sostegno delle imprese La prudenza di Foti

delle voci di spesa, ma il tutto deve essere sottoposto alla Commissione europea: non si tratta di un automatismo». Il ministro degli Affari europei e del Pnrr, Tommaso Foti, è possibilista di fronte alla possibilità di dirottare una parte delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) verso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc). Un’ipotesi rilanciata oggi, 8 aprile, sulle pagine di diversi quotidiani: l’Esecutivo starebbe valutando la possibilità di disporre tra i 5 e i 10 miliardi (le cifre esatte non sono state ancora rese note) per sostenere le imprese italiane colpite dai Dazi imposti dagli Stati Uniti di Trump. L’operazione che – qualora fosse concretamente percorribile – richiederebbe però l’ok di Bruxelles. Leggi su Open.online «Eventualmente si può procedere con una riprogrammazionevoci di spesa, ma il tutto deve essere sottoposto alla Commissione europea: non si tratta di un automatismo». Il ministro degli Affari europei e del, Tommaso, è possibilista di fronte alla possibilità diuna parterisorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza () verso il Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc). Un’ipotesi rilanciata oggi, 8 aprile, sulle pagine di diversi quotidiani: l’Esecutivo starebbe valutando la possibilità di disporre tra i 5 e i 10(le cifre esatte non sono state ancora rese note) per sostenere leitaliane colpite daiimposti dagli Stati Uniti di Trump. L’operazione che – qualora fosse concretamente percorribile – richiederebbe però l’ok di Bruxelles.

Dazi Usa e l'ipotesi di dirottare 10 miliardi del Pnrr a sostegno delle imprese. La prudenza di Foti. Ne parlano su altre fonti

Dazi Usa, l'Ue reagisce: come funziona il 'bazooka' europeo - In vigore da dicembre 2023 e mai utilizzato finora, si tratta di una serie di misure che condividono l'obiettivo principale della deterrenza, ossia la prevenzione di atti che minacciano le scelte ... (msn.com)

Dazi, von der Leyen: la Commissione Ue ha proposto agli Usa meccanismo dazi zero su scambi beni industriali - “Restiamo al tavolo ma preparati a contromisure” (non escluso lo “strumento anti coercizione”) e “task force per vigilare su import” ... (askanews.it)

Dazi, Orsini: Ue risponda compatta, piano straordinario per industria e lavoro - Lucia Aleotti, vicepresidente Confindustria per il Centro studi, su effetto sul Pil: «Nel 2025 andrà verso lo 0,4%-0,5% e nel 2026 intorno allo 0,6%» ... (msn.com)