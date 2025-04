Dazi Usa Borse europee aprono in rialzo

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.16 Anche i mercati europei, come quelli asiatici,in recupero dopo il crollo seguito ai nuoviUsa. Piazza Affari segna in avvio +1,54%, in crescita. Parigi guadagna l'1,57%, Francoforte l'1,26%, Londra l'1,18% e Madrid l'1%.