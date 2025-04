Dazi Usa Borse asiatiche in fermento

Borse asiatiche in fermento dopo il rosso generalizzato e profondo di ieri: Giacarta, che riapre oggi dopo una lunga pausa festiva, segna -9,19%. A Singapore -8,5%, l'apertura peggiore dal 2008. Tentano il rimbalzo Hong Kong e Tokyo: la prima, che ieri aveva chiuso a -13,22%, oggi segna +2,06%. Tokyo sale del 5,04% (ieri aveva perso l'8%).

