Dazi Urso | Con Ue evitare escalation o tutti pagheremmo il costo

(Adnkronos) – "Credo che in questa fase dobbiamo essere consapevoli che con la nostra Unione Europea dobbiamo assolutamente evitare un escalation di misure daziarie" perché "se si innesta l'escalation è una guerra commerciale globale e tutti ne pagheremmo il costo. Certamente noi europei più di altri". Lo ha detto oggi il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

