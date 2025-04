Dazi Trump | Ue molto negativa per gli Usa non compra nulla da noi

molto dura negli anni per il commercio con gli Stati Uniti. Hanno creato una forza unificata contro il commercio Usa. Ora è veramente il loro turno: l’Unione europea è stata molto negativa per noi. Non compra le nostre auto, non compra i nostri prodotti agricoli, non comprano praticamente niente e vendono milioni di auto, tra Volkswagen e Bmw negli Usa. E noi non abbiamo una sola auto Usa che venga venduta in Europa. Non sarà più così, il commercio sarà equo e reciproco e al momento non lo è”.Lo ha affermato il presidente Usa, Donald Trump, durante una conferenza stampa dalla casa Bianca assieme al premier di Israele Benjamin Netanyahu. “Abbiamo un deficit con la Ue di 350 miliardi di dollari e sparirà velocemente – ha aggiunto Trump – Uno degli strumenti è che dovranno comprare la nostra energia, perché ne hanno bisogno. Lopinionista.it - Dazi, Trump: “Ue molto negativa per gli Usa, non compra nulla da noi” Leggi su Lopinionista.it NEW YORK – “L’Unione europea è statadura negli anni per il commercio con gli Stati Uniti. Hanno creato una forza unificata contro il commercio Usa. Ora è veramente il loro turno: l’Unione europea è stataper noi. Nonle nostre auto, noni nostri prodotti agricoli, nonno praticamente niente e vendono milioni di auto, tra Volkswagen e Bmw negli Usa. E noi non abbiamo una sola auto Usa che venga venduta in Europa. Non sarà più così, il commercio sarà equo e reciproco e al momento non lo è”.Lo ha affermato il presidente Usa, Donald, durante una conferenza stampa dalla casa Bianca assieme al premier di Israele Benjamin Netanyahu. “Abbiamo un deficit con la Ue di 350 miliardi di dollari e sparirà velocemente – ha aggiunto– Uno degli strumenti è che dovrannore la nostra energia, perché ne hanno bisogno.

Dazi, i mercati tentano il rimbalzo. L'Ue prepara contromisure, Meloni pronta a volare da Trump - A Chigi l'ultimo incontro governo-categorie produttive. La linea dura della Cina, i contro-dazi Ue, Israele già alla Casa Bianca: come rispondono i Paesi a Trump. Dazi, Borse ancora giù: Milano -5%. Ue prepara contromisure. Trump minaccia la Cina. Dazi, Trump: Ue molto negativa per Usa, non comprano nulla da noi. I dazi di Trump: c’è una logica dietro?. Lo strano calcolo dietro ai nuovi dazi di Trump. Ne parlano su altre fonti

Dazi di Trump, Ue 'costretta' a rispondere: paesi divisi, ecco chi vuole linea dura - Francia e Germania favorevoli all'uso di misure mai utilizzate. Il 15 aprile in vigore le tariffe sui primi prodotti americani ... (msn.com)

L’Ue risponde a Trump con i contro-dazi: ecco quali prodotti Usa colpiranno e quando entreranno in vigore - Le nuove tariffe dovrebbero così entrare in vigore proprio il 15 aprile, mentre una seconda tranche è prevista per il 15 maggio e una terza per il 1° dicembre. Tutto questo a meno che Trump non ... (tpi.it)

Dazi, Trump: la Ue non compra nulla da noi - Donald Trump rilancia l’accusa che «la Ue é stata creata per danneggiare gli Usa» sul fronte commerciale. «Molti Paesi, non tutti, volevano creare un monopolio contro di noi», ha detto… Leggi ... (informazione.it)