Dazi Trump resiste Von der Leyen chiama la Cina

Cina si è rivolta la Presidente della Commissione Europea Von der Leyen contro la guerra dei Dazi. Per il governo di Pechino: "Non cederemo a minacce e ricatti, gli Usa mostrino rispetto".Servizio di Antonio Soviero

