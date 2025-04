Lapresse.it - Dazi Trump, Prandini (Coldiretti): “Bene uso fondi Pnrr ma siano modulati su quota export”

“Un incontro particolarmente positivo. Non solo la rimodulazione deima anche la richiesta di poter aver più risorse a livello europeo, una semplificazione sulle norme burocratiche, i vincoli ogm e poi grandi investimenti sui mercati emergenti ma anche quello statunitense”. Così il presidente diEttoreal termine dell’incontro a Palazzo Chigi tra il governo e i rappresentanti delle imprese agricole per decidere la strategia da adottare in vista deiannunciati dal presidente Usa Donald. “Ovviamente qualunque saranno le risorse a disposizione abbiamo chiesto chemodulate in base alle percentuali che ogni settore ha sulle esportazioni. Come agroalimentare pesiamo per il 13% sul totale diverso gli Usa. E siamo anche il settore che è cresciuto più di tutti.