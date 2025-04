Dazi Trump Possibile accordo commerciale con Corea del Sud e Cina

Trump ha parlato di un Possibile accordo commerciale con la Corea del Sud, sostenendo che il paese ha una squadra di viaggio negli Stati Uniti con cui si stanno svolgendo delle trattative. L’annuncio di Trump arriva a quasi una settimana dall’imposizione di nuovi Dazi: “Ho appena avuto una bella chiamata con il presidente ad interim della Corea del Sud. Abbiamo parlato del loro enorme e insostenibile surplus, delle tariffe, della costruzione navale, dell’acquisto su larga scala di Gnl statunitense, della loro joint venture in un oleodotto in Alaska e del pagamento per la grande protezione militare che forniamo alla Corea del Sud”, ha scritto Trump sul suo social Truth -. Hanno iniziato questi pagamenti militari durante il mio primo mandato, miliardi di dollari, ma il sonnolento Joe Biden, per ragioni sconosciute, ha rescisso l’accordo”. Unlimitednews.it - Dazi, Trump “Possibile accordo commerciale con Corea del Sud e Cina” Leggi su Unlimitednews.it WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donaldha parlato di uncon ladel Sud, sostenendo che il paese ha una squadra di viaggio negli Stati Uniti con cui si stanno svolgendo delle trattative. L’annuncio diarriva a quasi una settimana dall’imposizione di nuovi: “Ho appena avuto una bella chiamata con il presidente ad interim delladel Sud. Abbiamo parlato del loro enorme e insostenibile surplus, delle tariffe, della costruzione navale, dell’acquisto su larga scala di Gnl statunitense, della loro joint venture in un oleodotto in Alaska e del pagamento per la grande protezione militare che forniamo alladel Sud”, ha scrittosul suo social Truth -. Hanno iniziato questi pagamenti militari durante il mio primo mandato, miliardi di dollari, ma il sonnolento Joe Biden, per ragioni sconosciute, ha rescisso l’”.

Meloni da Trump il 17 aprile. E ai produttori: "Mettere i dazi, decisione assolutamente sbagliata" - Casa Bianca, i dazi resteranno durante i negoziati per gli accordi. Dazi, Trump “Possibile accordo commerciale con Corea del Sud e Cina”. Dazi, ultime notizie. Casa Bianca: da domani tariffe del 104% alla Cina. Trump, accordi su misura con ogni Paese. Ue: «bazooka» sempre sul tavolo. Musk attacca il consigliere al commercio di Trump: "Un cretino" | Gli Usa: "La Cina vuole un accordo, aspettiamo una chiamata". Dazi Trump, Borse in risalita. Risposta Ue in 3 fasi. LIVE. I dazi di Trump mirano a raggiungere un accordo con la Cina: Raoul Pal. Ne parlano su altre fonti

Dazi, Trump “Possibile accordo commerciale con Corea del Sud e Cina” - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente Donald Trump ha parlato di un possibile accordo commerciale con la Corea del Sud , sostenendo che il paese ha una squadra di viaggio negli Stati Un ... (msn.com)

Dazi, Borse in risalita. Trump aspetta la Cina: "Vuole accordo, ma non sa come iniziare" - Dopo le borse europee, anche i mercati americani tentano di riprendersi dai crolli seguiti ai dazi introdotti dal presidente Usa Donald Trump. La borsa di Wall Street rimbalza e apre oggi in forte ... (msn.com)

Trump, possibili sia dazi permanenti che negoziati - "I dazi potrebbero essere permanenti ma potrebbero anche esserci negoziati": lo ha detto Donald Trump nell'incontro con il premier israeliano Benyamin Netanyahu nello Studio Ovale, tenendo aperte le d ... (ansa.it)