Dazi Trump minaccia la Cina e chiama Bruxelles | Ue compri energia Usa

Cina, che rischia di essere colpita da super Dazi, e un suggerimento interessato all'Unione europea, invitata ad acquistare energia dagli Stati Uniti. Donald Trump, mentre le Borse soffrono ancora, tira dritto: i Dazi non si toccano, i paesi che vogliono essere 'liberati' devono trattare con Washington e fare offerte più che convincenti. I negoziati sono aperti, a poche ore dall'entrata in vigore delle tariffe più alte che verranno introdotte mercoledì 9 aprile. "Moltissimi paesi stanno venendo per negoziare accordi equilibrati con noi, in alcuni casi pagheranno Dazi sostanziali. Stiamo facendo progressi con nazioni che hanno approfittato di noi e adesso vogliono un'intesa, perché vengono colpite duramente. Tutti i paesi vogliono parlare: se non avessi fatto quello che ho fatto, non sarebbe successo.

